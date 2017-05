Spieleförderer der Länder gründen Dachgesellschaft

Bereits seit längerem arbeiten die verschiedenen Fördergesellschaften im Spielebereich der Bundesländer an Konzepten, um ihre Aktivitäten wo immer sinnvoll zu bündeln. Nun tritt in Malmö erstmals die Dachorganisation "Games Germany - Regional Funds and Networks" in Erscheinung. der offizielle Start der Dachorganisation ist hingegen für die gamescom geplant. Die passende Website, games-germany.de, ist zwar bereits erreichbar, aber befindet sich noch im Aufbau.Getragen wird die Dachgesellschaft von insgesamt 13 Partnern. Dabei handelt es sic um: FFF Bayern, Film und Medienstiftung NRW, gamearea-FRM (Hessen), Gamecity Hamburg, Games/Bavaria, games:net berlinbrandenburg, Game Up!Rheinland Pfalz, Mitteldeutsche Medienförderung, Medienboard Berlin-Brandenburg, Mediennetzwerk NRW, MFG Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg, nordmedia - Film- und Mediengesellschaft Niedersachsen/Bremen und WERK1.Bayern.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen