Spiele-Komponisten auf der 15. SoundTrack_Cologne

Großansicht Eröffnung der SoundTrack_Cologne 2017 (Bild: SoundTrack_Cologne/ Stephanie Englert) Eröffnung der SoundTrack_Cologne 2017 (Bild: SoundTrack_Cologne/ Stephanie Englert)

Vom 23. bis zum 25. August - und damit zeitgleich zur diesjährigen gamescom - findet in Köln bereits zum 15. Mal in Folge die SoundTrack_Cologne statt. Die Veranstaltung beleuchtet Film, Games und Medien allgemein aus einem musikalischen Blickwinkel und versammelt sowohl Fachbesucher als auch interessierte Konsumenten.Die SoundTrack Cologne widmet dieses Jahr den ersten ihrer Thementage, den 23. August voll und ganz dem Bereich Game. Zur Feier des 15. Jubiläums haben die Veranstalter auch für reichlich internationalen Besuch gesorgt. Im Zentrum stehen hier die Komponisten Takeshi Furukawa (" The Last Guardian "), Pieter Schlosser (" Destiny 2 ") und Garry Schyman (" BioShock "), die ab 10 Uhr in je einem Werkstattstattgespräch über ihre persönlichen Erfahrungen und ihre Arbeiten und Kompositionen sprechen.Die drei sind allerdings nicht nur namhafte erste Programm-Highlights für den Games-Bereich auf dem Kongress. Takeshi Furukawas Musik untermalte beispielsweise nicht nur das Videogame "Star Wars: Clone Wars" sondern begleitete auch die gleichnamige TV-Serie und Pieter Schlosser schreibt neben seiner Arbeit an Spielen wie "Destiny 2" und "Gears of War" auch Scores für TV-Serien wie "You, Me and the Apocalypse" und "The Lying Game".Zu den Referenten im Games-Bereich gehören außerdem noch Gareth Coker, der für seine Arbeit an Moon Studios' " Ori and the Blind Forest " mit mehreren Preisen ausgezeichnet wurde und der mehrfach BAFTA-nominierte Richard Jacques, zu dessen Portfolio unter anderem " James Bond 007: Blood Stone " und " Mass Effect " gehören.Ab sofort ist die Akkreditierung für SoundTrack_Cologne 15 geöffnet. Bis zum 8. Juli bieten die Veranstalter einen Frühbucherrabatt.

Quelle: GamesMarkt.de

