Speedlink stellt Switch-Zubehör vor

Auch die Hersteller von Zubehör stellen sich auf den Launch von Nintendos neuer Konsole Switch am 3. März ein. Speedlink bringt zum Verkaufsstart eine kleine Palette von Produkten in den Handel, die die neue Hardware ergänzen sollen. Unter anderem sind im Portfolio der Marke, die zur Jöllenbeck GmbH gehört, Hüllen, Schutzfolien und Ladekabel im Angebot.Zum Start bietet der Zubehörhersteller außerdem zwei Starterpakate an. Ein "4-in-1 Starter Kit" mit Bildschirm-Schutzfolie, Reinigungstuch, Silikonaufsätzen für die Analog-Sticks und einer Transporthülle für bis zu vier Spielekarten. Das "7-in-1 Starter Kit" enthält zusätzlich noch ein USB-Ladekabel sowie In-Ear-Kopfhörer. Die Zubehörprodukte können bereits online vorbestellt werden, die beiden Starter Kits voraussichtlich Ende Januar."Als Marke, deren Wurzeln in der Gamingwelt liegen und die schon Zubehör für Amiga und C64 produziert hat, freuen wir uns vor allem als leidenschaftliche Gamer auf die neue Konsole", sagt so Steffen Soltau , Head of Corporate Communications bei Jöllenbeck. "Für uns war es ein inneres Bedürfnis, als einer der führenden Anbieter für Computer- und Videospielzubehör auch für die Nintendo Switch ein entsprechendes Sortiment zu entwickeln und rechtzeitig vor dem Start in den Handel zu bringen."

Quelle: GamesMarkt.de

