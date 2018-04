Sparkx-Programm findet erneut statt

Nach einem erfolgreichen Auftakt und viel Zuspruch im letzten Jahr geht das Sparkx-Programm heuer weiter. Die Veranstaltung des Erich Pommer Instituts in Berlin ist ein Leadership-Programm für Frauen in Medienunternehmen, das die Aufstiegs- und Karrierechancen von Frauen im mittleren Management nachhaltig verbessern und gleichzeitig deren Potenzial für die Unternehmen nutzbar machen soll. Sparkx richtet sich an Unternehmen aus den Bereichen Film, TV, Radio, Publishing, IT, Games und Musik.Sparkx startet im Juni 2018 und besteht aus drei Workshops und Einzelcoachings für die Teilnehmerinnen sowie einem Workshop und individueller Beratung für die entsandten Personalverantwortlichen der Unternehmen. Die Bewerbungsfrist endet am 16. April 2018.Kooperationspartner sind media.net berlinbrandenburg, der Bundesverband Musikindustrie (BVMI) , Women in Film and Television Germany (WIFT) und die Gewerkschaft ver.di.

