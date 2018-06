Spanien wird gamescom-Partnerland

Wie in jedem Jahr gibt für die gamescom ein offizielles Partnerland. 2018 wird sich Spanien erstmals in dieser Rolle auf der Kölner Messe präsentieren, die heuer vom 21. bis zum 25. August stattfindet. Das südeuropäische Land wird sich und seine Spielebranche mit rund 100 Quadratmeter im Business-Bereich präsentieren. Erstmals überhaupt in der Geschichte der gamescom wird das Partnerland aber auch einen Stand im Publikumsbereich bespielen."Mit Spanien konnten wir nicht nur ein Partnerland für die gamescom in diesem Jahr gewinnen, das zu den größten Games-Märkten in Europa zählt, sondern auch ein Land mit einer lebendigen und kreativen Entwickler-Szene und Games-Kultur", sagt Felix Falk , Geschäftsführer des game . " Wie überall in Europa und zum Glück auch in Deutschland, setzt sich die spanische Regierung derzeit für mehr Unterstützung der lokalen Games-Branche ein. Auch hier passen Spanien und die gamescom in diesem Jahr besonders gut zusammen.Spanien ist hinter Deutschland, Großbritannien und Frankreich der viertgrößte Gaming-Markt in Europa. Laut der lokalen Wirtschaftsförderungsagentur ICEX beschäftigte die dortige Spieleindustrie rund 5000 Menschen in 450 Unternehmen. 2016 erzielte die Branche einen Umsatz von 617 Millionen Euro, 21 Prozent mehr als 2015."ICEX unterstützt die spanische Videospiele-Branche bereits seit vielen Jahren, denn wir haben volles Vertrauen in das Talent und das Potenzial in unseren Unternehmen", so sagt Jorge Alvar, Direktor für Infrastruktur, Gesundheit und ICT bei ICEX Spain Trade and Investment. "Als Partnerland der gamescom haben wir nun eine besonders gute Gelegenheit, die außergewöhnliche Qualität der Spiele zu präsentieren, die spanische Unternehmen in den letzten Monaten produziert haben oder demnächst auf den Markt bringen werden. Die gamescom verschafft unseren Unternehmen die nötige Sichtbarkeit dafür und damit die Möglichkeit, international an Profil zu gewinnen".Insgesamt werden 16 Unternehmen stellen auf dem Länderstand der gamescom 2018 aus: Altered Matter, Badland Games Publishing, Blade, Estudio Ábrego, Gammera Nest, Gato Salvaje Studio, Herobeat Studios, Localsoft, Plastic SCM, Playcom, PlayGiga, Playstark Games, Raiser Games, Sila Games, Stage Clear Studios und Therion Games. Katharina C. Hamma , Geschäftsführerin der Koelnmesse , über das diesjährige Partnerland: "Wir freuen uns, dass wir Spanien als Partnerland für die gamescom 2018 gewinnen konnten und damit einen der führenden Gaming-Märkte in Europa einem internationalen Publikum präsentieren können. Spanien als Partnerland unterstreicht die gamescom in ihrer Funktion als Nummer eins Plattform der Games-Branche in Europa. Durch die starke Präsenz von Spanien auf der gamescom und mit ICEX als Partner sind wir davon überzeugt, Synergien zu schaffen und weitere Potentiale aufAussteller- und Besucherseite zu generieren."2017 trat Kanada als gamescom-Partnerland auf, im Jahr davor kam der Türkei diese Rolle zu.

Quelle: GamesMarkt.de

