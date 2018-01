Spanien kippt Förderung und Google investiert in Twitch-Konkurrent

befördertzum COO, der in die Zentrale des Publishers nach Japan wechselt. Er ist seit 2003 im Unternehmen und war zuvor Leiter von Nexon Südkorea. | Quelle: company.nexon.co.jp legt seineauf Eis. Wie die spanische Zeitung "El Espanol" meldet, strichdas bisherige Förderprogramm in Höhe von zwei Millionen Euro ersatzlos. Die Gelder stammten ausund sollten verwendet werden, um rund 20 spanischen Indie-Entwicklern finanziell unter die Arme zu greifen. | Quelle: elespanol.com investiert in denChushou. Twitch ist Platzhirsch im Live-Streamung-Segment, gehört aber Konkurrent Amazon. Die Höhe des Investments ist nicht bekannt, insgesamt konnte Chushou bereits 120 Millionen an Investoren-Geldern sichern. | Quelle: reuters.com

Quelle: GamesMarkt.de

