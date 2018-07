SoundTrack_Cologne bietet Summerschool für Frauen

Arbeiten gemeinsam an SoundTrack_Cologne 15 (von links): Simeon Ostberg (Organisationsleitung), Kathrin Häger (Programmleitung See The Sound), Dagmar Blume-Niehage (Leitung Wettbewerbe, Matchmaking und Preisverleihung, Consulting, Beratung See The Sound), Michael P. Aust (Festivaldirektor, Programmleitung), Anselm Kreuzer (Programmberatung), Christina Dittmer (Presse- und Öffentlichkeitsarbeit) und Helge Borgarts (Programmleitung) (Bild: SoundTrack_Cologne)

Erstmals findet im Rahmen der SoundTrack_Cologne in Köln eine Summerschool für Frauen statt. Das Weiterbildungsprogramm, das SoundTrack_Cologne in Kooperation mit der c/o pop, GEMA und ifs internationale filmschule köln veranstaltet, geht vom 22. bis zum 31. August 2018 über die Bühne.Das Angebot richtet sich in erster Linie an Komponistinnen für Film, TV, Videogames und andere Medien, aber auch an Musikerinnen, Tonmeisterinnen, Musikproduzentinnen, Filmmusikagentinnen oder Musikverlegerinnen. Die Interessentinnen sollten bereits erste Erfahrungen in der Branche vorweisen können. Die Teilnehmerzahl ist auf zehn bis zwölf begrenzt.Das Programm bietet Kurse in den Bereichen Dramaturgie, Postproduktionsplanung und Finanzierung. Dabei stehen insbesondere Themen wie Kommunikations-Skills, Verhandlungsstrategien und Optionen der Marktpositionierung für Frauen im Fokus. Nach Workshops bei der SoundTrack_Cologne folgen Teachings an der ifs. Anschließend besuchen die Teilnehmer die c/o pop convention.Laut Michael P. Aust, Geschäftsführer der Veranstalter von Televisor Troika, sollen die Komponistinnen neben dem Praxiswissen, das die Summerschool vermittelt, "vor allem auch viele Möglichkeiten zum Netzwerken bekommen, um potenzielle Partnerinnen und Partner für ihre Projekte zu finden".Details zur Bewerbung und zum vollständigen Programm halten die Veranstalter auf ihren Onlineseiten bereit.

Quelle: MusikWoche

