Sonys Gamessparte wächst weiter

Großansicht Sonys Konsolenflaggschiff PlayStation 4 Pro Sonys Konsolenflaggschiff PlayStation 4 Pro

Das Segment "Game & Network Services" des Sony-Konzern entwickelt sich weiterhin sehr erfreulich für die Japaner. Im abgelaufenen Fiskaljahr wuchs die Sparte leicht beim Umsatz, die operativen Gewinne allerdings explodierten um 65 Prozent. Im zum 31. März bilanzierten Geschäftszeitraum stieg der Umsatz der Gamessparte von 1,55 Billionen auf 1,65 Billionen Yen (etwa 13,5 Mrd. Euro nach aktuellem Kurs). Das operativen Ergebnis wurde binnen Jahresfrist gar von 88,7 Mrd. Yen auf 135,6 Mrd. Yen gesteigert, was etwa 1,1 Mrd. Euro entspricht.Ins vergangen Fiskaljahr fielen bei Sony die Veröffentlichung von PlayStation 4 Slim, der PS4 Pro sowie der Marktstart von PlayStation VR. Das Unternehmen macht die anhaltend starke Nachfrage nach PS4-Hardware in Kombination mit gesunkenen Herstellungskosten sowie den gelungen Einstand seiner VR-Brille für die gestiegene Profatibilität der "Game & Netwerk Services"-Abteilung verantwortlich. Im Vergleich zum bereits guten Fiskaljahr 2015, wo 17,7 Millionen PS4-Geräte abgesetzt werden konnte, wurde diese Zahl im Vergleichszeitraum gar auf 20 Mio. Einheiten gesteigert. Außerdem veröffentlichen die Japaner im Berichtszeitraum exklusive Bestseller wie " Uncharted 4 " und " Horizon: Zero Dawn ", sodass auch die Software-Verkäufe im Jahresvergleich gestiegen sind.Entsprechend optimistisch blickt man für das Gamesgeschäft in die Zukunft. Im bereits angelaufenen Fiskaljahr 2018 sollen 1,89 Bio. Yen umgesetzt und 170 Mrd. Yen operativer Gewinn realisiert werden. Für den Zeitrau bis Ende März 2018 rechnet man mit weiteren 18 Mio. verkauften PS4-Einheiten.Das Gamesgeschäft präsentiert sich aktuell als das Kronjuwel im Gesamtkonzern, der aufgrund schwächender Sparten wie Mobilfunk, Fotografie und Home Entertainment sowie eines insgesamt ungünstigen Yen-Kurses im Vergleich zu Euro und Dollar einen Rückgang bei Umsatz und Gewinn hinnehmen muss. Die Verkäufe des Gesamkonzerns fielen im Fiskaljahr 2016 von 8,1 Bio. auf 7,6 Bio. Yen. Der operative Gewinn ging von 294 Mrd. Yen auf 288. Mrd. Yen leicht zurück.

Quelle: GamesMarkt.de

