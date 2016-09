Sony zufrieden mit PS4-Pro-Vorbestellungen

Ab dem 10. November verkauft Sony die PlayStation 4 Pro für 399 Euro. Das neue leistungsstärkere Modell der Konsole wurde in Anfang des Monats angekündigt 410886. Die schon jetzt beim Unternehmen eingegangenen Vorbestellungen übertreffen offenbar bereits die internen Erwartungen an die neue Hardware. Das sagt zumindest Jim Ryan, der Head of Marketing and Sales bei Sony Interactive Entertainment, im Gespräch mit dem Fachmagazin " MCVUK " in Bezug auf das Vereinigte Königreich.Ob wieder mit Lieferschwierigkeiten wie beispielsweise zur Markteinführung der PlayStation 4 zu rechnen sei, ließe sich jetzt noch nicht absehen, so Ryan. Der Sony-Manager erklärt aber, man plane mit signifikanten Beständen zum Launch der neuen Hardware und für Weihnachten.

