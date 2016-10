Sony und ESL starten PlayStation Masters

Kurz nach Ankündigung einer neuen Tournier-App für die PlayStation 4, mit der Spieler eine schnell und reibungslose Teilnahme an ESL-Wettkämpfen erhalten, starten Sony und die ESL auch eine neue Dachmarke für die eSport-Aktivitäten, bei der es auch regelmäßig Offline-Veranstaltungen geben wird. Die Dachmarke "PlayStation Masters" bündelt dabei die eSport-Aktivitäten in Deutschland, Österreich und der Schweiz, der sogenannten DACH-region.Das Finale der ersten Masters-Saison findet vom 12. bis zum 13. November in den Räumlichkeiten von Take.TV in Krefeld statt und umfasst Matches in den Spielen " Fifa 17 ", " Rocket League " und " Call of Duty Black Ops 3 ".Um das Ganze abzurunden, startet Sony ab dem 24. Oktober unter der Adresse playstation-esports.de eine neue Liga-Webseite, die über aktuelle Themen und Events aus dem eSport-Kosmos der PlayStation berichtet.

Quelle: GamesMarkt.de

