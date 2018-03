Sony startet Streaming-Dienst PlayStation Now in Österreich und Schweiz

Sony Interactive Entertainment Europe forciert weiter den Streaming-Dienst PlayStation Now. Dieser ist ab sofort in Irland, Österreich und der Schweiz verfügbar. Deutsche Nutzer können Playstation Now bereits seit Mitte 2017 nutzen. Damals startete der Dienst in den Schlüsselmärkten USA, Kanada, Japan, Frankreich, Benelux und Großbritannien. Wann weitere Länder hinzukommen ist nicht bekannt.PlayStation Now ist ein abonnementbasierter Dienst mit dem Kunden auf über 500 PlayStation-3- und PlayStation-4-Spiele Zugriff haben. Diese können sie per Stream auf der PlayStation 4 oder am PC nutzen. Die Spielebibliothek wächst kontinuierlich, auch um Sony-eigene Exklusivtitel wie beispielsweise der zweite und dritte Teil der "Uncharted"-Reihe. PlayStation Now ist bislang die einzige Möglichkeit für PC-Spieler, diese Titel zu nutzen.PlayStation Now kostet nach einer siebentägigen Testphase 14,99 Euro im Monat bzw. in der Schweiz 16,90 Franken.

Quelle: GamesMarkt.de

