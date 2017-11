Sony prämiert Bestseller und Sega schrumpft

Sony zeichnet heute in Japan die umsatzstärksten Spiele in der Regionmit den "" aus. Die großen Gewinner des Abends waren unter anderem "Minecraft" mit über zwei Mio. verkaufter Exemplaren sowie "Final Fantasy XV", "Dragon Quest XI" und "Grand Theft Auto V", die jeweils über eine Mio. mal verkauft wurden. | Quelle: playstation.com Publisherdämpft seine Umsatz-Prognosen bis März 2018. Laut einer aktuellen Finanzvorhersage rechnet das japanische Unternehmen bis zum 31. März 2018 nur noch mitProfit. Das sind rund 54,5 Prozent weniger als ursprünglich vermutet. Eigentlich rechnete Sega mit einem Gewinn von 97,9 Mio. Dollar. | Quelle: segasammy.co.jp Amfindet in Kiev diestatt. Zu der ukrainischen Entwicklerkonferenz werden rund 1500 Besucher erwartet, wenn rund 70 Speaker sprechen. | Quelle: ggconference.com

Quelle: GamesMarkt.de

