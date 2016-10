Sony plant Smartphone-Spiele für 2018

Nachdem Nintendo es mit "Pokémon Go" vorgemacht hat und bald auch mit einem "Mario"-Titel die Smartphones erobern will, fährt auch Sony sein Engagement im Mobile-Bereich wieder nach oben. Im Geschäftsjahr mit Ende im März 2018 wollen die Japaner insgesamt fünf eigene Spiele in die Smartphone-Stores bringen. Erscheinen sollen die Titel in Japan und anderen Teilen Asiens. Ob oder wann die Spiele es auch auf den westlichen Markt schaffen, wurde von dem Elektronikgiganten noch nicht angesprochen.Anfang des Jahres stiegt Sony bereits wieder groß in das Mobilegeschäft ein, indem es seine Tochterfirma ForwardWorks Corporation gegründet hat. ForwardWorks soll bekannte Playstation-Marken auf den Mobile-Markt bringen. Sony hatte aber auch schon früher immer wieder Mobile Games im Angebot.

Quelle: GamesMarkt.de

