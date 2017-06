Sony lässt Games sprechen

Großansicht Szene aus "God of War" Szene aus "God of War"

Vergangene Nacht nach deutscher Zeit war dann auch Plattformer Sony in Los Angeles an der Reihe, um seine Neuigkeiten auf der E3 zu präsentieren. Dabei hielten sich die Verantwortlichen kaum mit langen Reden auf, sondern ließen einfach die Spiele für sich sprechen. PlayStation-Chef Andrew House war erst gar nicht auf der Bühne zu sehen, sondern überließ Amerika-Chef Shawn Layden den Vortritt. Der trat vor allem mit der Kernbotschaft an: Die PlayStation 4 bietet Kunden die besten Exklusivtitel der Industrie und vereint alle wichtigen 3rd-Party-Marken.Um diese Aussage zu untermauern zeigten die Japaner im Anschluss vor allem hochwertige AAA-Games, die vor allem im Action-Segment die Kernzielgruppe der Hardcore-Gamer ansprechen sollen: Die Exklusivtitel "Days Gone", " God of War " und "Detroit: Become Human" waren zwar bekannt, aber machten einen äußerst vielversprechenden Eindruck. Die Lebensdauer der eigenen Bestseller wird mittels großer Erweiterungen verlängert: " Horizon: Zero Dawn " bekommt mit "The Frozen Wilds" neue Inhalte und "The Lost Legacy" erweitert die " Uncharted 4 "-Geschichte.Auf Seite der 3rd-Partie wurden vor allem Activision und Capcom in Szene gesetzt. Die Partnerschaft mit Activision wurde augenscheinlich gestärkt: Neue Szenen aus " Call of Duty: WW II " und "Destiny 2" waren der Sony-PK vorbehalten. Auch Capcom durfte seine Multiplattform-Titel "Monster Hunter World" und "Marvel vs. Capcom: Infinite" exklusiv bei Sony inszenieren.Als exklusive Schmankerl hatte Sony dann noch ein PS4-Remake des Klassikers "Shadow of the Colossus" im Gepäck und zeigte erstmals Gameplay aus dem bei Insomniac in Arbeit befindlichen neuen "Spider Man".Raum wurde auch dem Thema Virtual Reality eingeräumt: In einem eigen PSVR-Block wurden gleich eine Handvoll neue Titel für das Sony-Headset gezeigt. Sowohl eigene Entwicklungen als auch Partner-Titel wie "The Elder Scrolls: Skyrim VR".Sony präsentierte sich also vor allem als souveräner Marktführer im Konsolengeschäft, der seinen eigenen Takt vorgibt und nicht auf andere reagieren muss. Etwaige Preissenkungen für die PS4 Pro oder PlayStation VR wurden nicht vorgenommen. Auch sonst blieben wirklich überraschende Neuigkeiten oder Ankündiungen aus.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu den Märkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen