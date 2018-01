Sony Interactive Entertainment ernennt Jim Ryan zum Deputy President

Sony Interactive Entertainment (SIE) hat Jim Ryan mit sofortiger Wirkung zum Deputy President von Sony Interactive Entertainment ernannt. Ryan wird gemeinsam mit CEO John (Tsuyoshi) Kodera und dem bestehenden Deputy President, Kazuo Miura, Wachstum und Ausbau des PlayStation-Geschäfts auf globaler Basis vorantreiben.Ryan übernimmt diese Aufgaben zusätzlich, dass heißt er wird als Präsident von Sony Interactive Entertainment Europe weiterhin das operative Geschäft in Europa und anderen PAL-Regionen leiten. Als Head of Global Sales and Marketing bei SIE übernimmt er auch auf globaler Ebene operative Verantwortung. Ryan ist seit über 20 Jahren bei SIE. Seit 2011 ist er Europa-Chef, seit April 2016 Head of Global Sales and Marketing.Mit der jüngsten Beförderung zählt Ryan nun zum engsten Kreis möglicher Nachfolger für PlayStation-Chef Kodera, sollte dieser eines Tages Sony verlasse oder nach in die Sony-Zentrale berufen werden. Kodera wäre nicht der erste PlayStation-Manager, der zu konzernweiten Aufgaben nach Japan geholt wird. Kazuo Hirai etwa war von 2007 bis 2012 Chef der PlayStation-Sparte ehe er in die Konzernspitze berufen wurde.Möglicherweise ergeben sich durch Ryans zusätzliche Aufgaben in der SIE-Zentrale über kurz oder lang auch in Europa Verschiebungen im Management. Dank der guten Performance der PlayStation 4 im deutschsprachigen Raum wäre sogar denkbar, dass SIE Deutschland -Chef Uwe Bassendowski auch auf europäischer Ebene mehr Verantwortung übernimmt. Zum jetzigen Zeitpunkt ist dies aber reine Spekulation.

