Sony Interactive Entertainment dreht am Personalkarussell

Mit dem neuen Geschäftsjahr am 1. April kommen auf Sony Interactive Entertainment (SIE) auch strukturelle Veränderungen zu. Dazu werden die Verantwortlichkeiten neu geregelt. Im Kern zeichnet sich immer deutlicher eine Doppelspitze beim PlayStation-Arm des Sony-Konzerns ab. Diese besteht aus John Kodera, President und CEO von SIE, und Jim Ryan, Deputy President und Head of Global Sales and Marketing.Eine zentrale Veränderung betrifft die Sales und Marketing Divisions in den drei Regionalgesellschaften SIE America, SIE Europe und SIE Japan Asia. Sie berichten künftig direkt an Jim Ryan, der damit auch faktisch die alleinige operative Verantwortung für Vertrieb und Marketing erhält. Um die Koordination der Organisationen und die lokal unterstützenden Funktionen sicher zustellen teilen sich Kodera und Ryan die Verantwortung der Regionalgesellschaften untereinander auf. Kodera ist für Asien und Amerika zuständig. Ryan, selbst lange Jahre President von SIE Europe, für Europa.Der bisherige SIE Japan Asia President Atsushi Morita berichtet direkt an Kodera. SIE-America-Chef Shawn Layden, zugleich Chairman Worldwide Studios, wird sich auf seine Aufgaben im Bereich Worldwide Studios konzentrieren. Er soll sicherstellen, dass SIE auch künftig mit hochkarätigen First-Party-Spielen immer wieder neue Impulse für die PlayStation-Plattform setzt.Last not least hat SIE Phil Rosenberg zum Head of Global Publisher and Developer Relations berufen. Rosenberg war bisher Senior VP Business Development and Publisher & Developer Relations bei der amerikanischen SIE-Tochter. Hideaki Nishino, bisher Senior VP Product Strategy & Management and Corporate Strategy, darf sich künftig als Head of Platform Planing und Managing für höhere Weihen empfehlen.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Personalien GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen