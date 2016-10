Sony integriert ESL in die Tournaments-Funktion der PS4

Großansicht Durch die neue Tournier-Funktion ist die Teilnahme an ESL-Wettkämpfen über die PS4 stark vereinfacht Durch die neue Tournier-Funktion ist die Teilnahme an ESL-Wettkämpfen über die PS4 stark vereinfacht

Die ESL und Sony Interactive Entertainment haben ihre Zusammenarbeit und damit den eSport auf der PS4 auf ein neues Level gebrahct. So integriert Sony die ESL-Technologien für kompetitives Gaming in seiner neue Tournaments-Funktion der PlayStation 4. Damit können User einfach und nahtlos ESL-Tourniere suchen und via Konsole teilnehmen."Wir sind sehr aufgeregt den leidenschaftlichsten eSports Fans diese nahtlos integrierte Lösung anzubieten. ESL's Mission ist es, kompetitives Gaming für Fans auf der ganzen Welt zu ermöglichen und daher arbeiten wir daran die Rahmenbedingungen zu schaffen, welche es ermöglichen, sich vollständig auf seine Gaming Fähigkeiten konzentrieren zu können", sagt Marcel Menge, Managing Director ESL Technology. "Als Teil unsere Partnerschaft mit Sony Interactive Entertainment, werden wir hunderte wöchentliche Wettbewerbe für Spieler auf der ganzen Welt anbieten. Jeder, der sich an kompetitivem Gaming versuchen will, hat nun mit Leichtigkeit Zugriff auf eine breite Auswahl an Spieletiteln."Zu Beginn des neuen Systems stehen NBA 2k17 WRC 5 und Project Cars als mögliche Wettkampf-Spiele im 1on1-Modus zur Auswahl. Weitere Games sollen je nach User-Feedback im Laufe der Zeit folgen.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen