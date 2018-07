Sony erweitert Messekalender

Großansicht Sony-Stand auf der gamescom 2017 (Bild: koelnmesse) Sony-Stand auf der gamescom 2017 (Bild: koelnmesse)

gamescom, Köln, 20. - 25. August

Zürich Game Show, Zürich, 14. - 16. September

EGX Berlin, Berlin, 28. - 30. September

Game City, Wien, 19. - 21. Oktober

PlayStation-Fans werden in diesem Jahr nicht nur auf der gamescom die Möglichkeit haben, neue Titel von Sony Interactive Entertainment Deutschland (SIED) vor Ort anzuspielen. Das Unternehmen baut nämlich seine Messepräsenz weiter aus und wird Neuheiten erstmals auch auf Events wie der Zurich Game Show, der Game City Berlin und der erstmals in Deutschland stattfindenden EGX Berlin präsentieren. Auf diese Weise möchte Sony seine Markenpräsenz speziell im deutschsprachigen Markt maximieren und etwaige Anreisestrecken seiner Fans verkürzen oder zumindest erleichtern.Den Auftakt macht die gamescom vom 20. bis 25. August in Köln, wo Messebesucher Spiele wie "Marvel's Spider-Man" von Insomniac Games, aber auch VR-Titel wie das kürzlich angekündigte "Déraciné" von "Darksouls"-Entwickler From Software oder den Action-Thriller "Blood & Truth" der SIE Studios in London testen können.Bereits fest im Terminkalender von Sony stehen folgende Veranstaltungen:Weitere Auftritte werden laut Unternehmensaussagen noch bekannt gegeben.

Quelle: GamesMarkt.de

