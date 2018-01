Sony bringt "God of War" im Frühjahr

Auf der E3 2016 kündigte Sony einen neuen Teil seine exklusiven " God of War "-Reihe an. Der wird zwar erneut bei den hauseigenen Santa Monica Studios entwickelt, stellt aber trotzdem einen Reboot der Marke dar, verzichtet daher auf Zahlen oder Untertitel im Namen. Der Plattformhalter legt den Titel außerdem ins Frühjahr: Das neue "God of War" erscheint bereits am 20. April. Das akutelle Fiskaljahr verpasst das Spiel damit zwar, aber offenbar sehen die Verantwortlichen hier ein gutes Absatzfenster, in dem dem Kriegsgott nur wenig Konkurrenz gegenübersteht. God of War: Ascension " aus dem Jahr 2013 war der bis dato letzte Aufschlag der Lizenz. Im neuen Serienteil stehen nicht wie in Vergangenheit die griechischen Gottheiten im Zentrum, stattdessen spielt der Titel in der nordischen Mythologie. Es ist der formal fünfte Teil der Serie für Heimkonsolen oder gar der siebte, zählt man die Handheld-Ableger mit. Mit dem neuen "God of War" gibt die Serie auch ihr natives PlayStation-4-Debüt, da es sich bei " God of War III Remastered " auf der PS4 nur um eine Neuauflage für die aktuelle Hardware handelte.Zum Verkaufstart legt Sony "God of War" in drei Retail-Versionen auf: Neben der Standard-Variante erscheinen eine Limited sowie eine Collector's Edition. Obendrein vermarktet Sony das Spiel auch in einer Digital Edition im PSN-Store.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu aktuellen Produkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen