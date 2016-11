Sony bestätigt Launch-Lineup für PlayStation Pro

Bound

Call of Duty: Black Ops 3

Call of Duty: Infinite Warfare

Call of Duty: Modern Warfare Remastered

Deus Ex: Mankind Divided

DRIVECLUB VR

EA SPORTS FIFA 17

HELLDIVERS

HITMAN

Hustle Kings

inFAMOUS First Light

inFAMOUS Second Son

Knack

Mafia III

Mittelerde: Mordors Schatten

NBA 2K17

Paragon

Ratchet & Clank

RIGS Mechanized Combat League

Rise Of The Tomb Raider

Robinson: The Journey

SMITE

Super Stardust Ultra

The Elders Scrolls Online: Tamriel Unlimited

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition

The Last Of Us Remastered

The Last Of Us: Left Behind

THE PLAYROOM VR

Titanfall 2

Tumble

Uncharted 4: A Thief's End

Until Dawn: Rush of Blood

VR Worlds

World Of Tanks

XCOM 2

Sony Interactive Entertainment hat das Lineup an optimierten Spielen bestätigt, die zum Europastart der PlayStation Pro in der kommenden Woche verfügrbar sein werden. Darunter finden sich zahlreiche namhafte First- und Third-Party-Spiele wie "Uncharted 4", "Call of Duty: Infinite Warfare", "Mafia III", "Rise Of The Tomb Raider" oder auch "Xcom 2". Bis Jahresende soll die Zahl der für die Pro optimierten Spiele auf über 45 anwachsen. Im kommenden Jahr wird dann ausnahmslos jeder First-Party-Titel für PlayStation Pro optimiert sein. Das gleiche gilt auch für die meisten Third-Party-Toptitel wie "Final Fantasy XV" oder "Watch Dogs 2"."Seitdem wir das PS4 Pro-System enthüllt haben, sind die Spieler sehr gespannt darauf, zu erfahren, welchen Einfluss es auf ihre Lieblingsspiele haben wird. Wir freuen uns, sagen zu können, dass das System ihnen genau das Erlebnis bieten wird, auf das sie gewartet haben: unglaublich scharfe Bilder bis ins kleinste Detail - so wird das Gameplay immersiver als jemals zuvor", so Jim Ryan, Präsident von Sony Interactive Entertainment Europe.Folgende Titel werden zum Launch am 10. November PlayStation Pro optimiert sein:

