Sony auf der EGX in Berlin

Sony tritt als Aussteller auf der EGX Berlin auf. Vom 28. bis 30. September werden Besucher des deutschen Ablegers der britischen Gaming-Eventreihe EGX PlayStation-Exklusivtitel wie "Marvel's Spider-Man" oder "Déraciné" vor dem Erscheinungsdatum anspielen können. Der Plattformhersteller gab bereits letzte Woche bekannt, seine Messeaktivitäten in Zukunft zu erweitern "Mit Sony PlayStation haben wir einen sehr guten Anfang gemacht aber wir freuen uns, noch viele weitere hochkarätige Teilnehmer in den nächsten Tagen und Wochen ankündigen zu können", so Event Director Oliver Menne.Neben Spielemöglichkeiten, sowohl zu angekündigten Neuheiten als auch Retro-Klassikern, wartet die EGX Berlin mit über 25 Panels und Vorträgen bekannter Game-Designer, Pen&Paper-Events, neuen Indie-Spielen und eSport-Turnieren auf.Tickets für die EGX Berlin können auf der offiziellen Webseite vorbestellt werden.

Quelle: GamesMarkt.de

