Sonopress produziert Games-Discs für Nordamerika

Der Speichermedienhersteller Sonopress schließt eine Partnerschaft mit dem kanadischen Distributionsdienstleiter Solutions 2 GO. Durch die Kooperation sollen Games-Publishern für den nordamerikanischen Markt fortan alle Dienstleistungen aus einer Hand angeboten werden: Von der Produktion der Spiele-Discs, über die Verpackung bis hin zur Auslieferung an den Groß- und Einzelhandel in den USA."Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Solutions 2 GO. Gemeinsam können wir den führenden PC- und Videospielverlagen ein 'Rundum-Sorglos-Paket' für den US-Markt anbieten, den größten Games-Markt der Welt", sagt Sonopress-CEO Sven Deutschmann Sonopress, eine Tochter des Bertelsmann -Konzernz mit Sitz in Gütersloh, ist einer der größten Hersteller von Speichermedien. Neben Musik-CD und Blu-ray-Filmen presst das Unternehmen auch Discs für PC- und Videospiele, unter anderem sind die Westfalen auch von Microsoft für die Herstellung von Xbox-One-Datenträgern zertifiziert. Durch die neue Partnerschaft mit Solutions 2 GO werden fortan auch nordamerikanische Gameskäufer Silberscherscheiben aus Deutschland in ihre Konsolen schieben. Sonopress wird die Discs für diverse Games-Kunden aus den USA und aus Kanada am Stammsitz in Gütersloh fertigen und per Luftfracht in das Distributionszentrum von Solutions 2 GO in Louisville in Kentucky schicken. Dort erfolgen dann die Konfektionierung sowie der Versand an die Kunden."Wir haben länger nach einem Replikationsunternehmen gesucht, um unser Dienstleistungsportfolio optimal zu ergänzen. In Sonopress haben jetzt den genau richtigen Partner für unsere Wachstumspläne gefunden", erklärt Gabrielle Chevalier, Co-CEO von Solutions 2 GO.

Quelle: GamesMarkt.de

