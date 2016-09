Sonopress liefert millionste Ultra-HD Blu-ray aus

Großansicht Ultra-HD-Blu-ray-Fertigung bei Sonopress (Bild: Sonopress) Ultra-HD-Blu-ray-Fertigung bei Sonopress (Bild: Sonopress)

Großansicht Verzeichnet für die Ultra-HD Blu-ray eine "konstant hohe Nachfrage": Sven Deutschmann, Sonopress Verzeichnet für die Ultra-HD Blu-ray eine "konstant hohe Nachfrage": Sven Deutschmann, Sonopress

Erst im März dieses Jahres startete die Produktion - jetzt kann Sonopress für das neue Format Ultra-HD Blu-ray den ersten Meilenstein verkünden: So wurden eine Million Ultra HD-Blu-rays gefertigt und ausgeliefert. Sonopress ist eines der wenigen Unternehmen weltweit, die bislang für die Herstellung des Next-Gen-Formats zertifiziert wurden. Zu den Kunden der Bertelsmann -Tochter zählen sowohl Majorstudios wie Warner oder Universal Pictures als auch Independents wie Concorde Home Entertainment "Dass wir die Millionengrenze bereits nach wenigen Monaten durchbrechen, hätten wir zu Beginn des Jahres nicht einmal zu hoffen gewagt", sagt Sonopress-Geschäftsführer Sven Deutschmann. "Als einer der Pioniere in diesem neuen Segment ist Sonopress erfolgreich unterwegs. Dabei produzieren wir nicht nur für die europäischen Märkte, sondern haben auch eine Vielzahl von Titeln in den nordamerikanischen Medienmarkt geliefert", so Deutschmann weiter. In Bezug auf die weitere Marktentwicklung gibt sich Deutschmann optimistisch. Die Nachfrage sei konstant hoch, das Format international im Aufwind. Weitere Impulse verspricht sich der Sonopress-Chef zudem durch die neue Spielekonsole Xbox One S, die ein Ultra HD Blu-ray-Laufwerk mitbringt. Für einige der führenden Games-Publisher fertigt Sonopress ebenfalls seit vielen Jahren diverse Top-Titel.

Quelle: VideoMarkt

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen