Sonopress erhält German Brand Award für erfolgreiche Markenführung

Großansicht Die German Brand Awards fanden am 21. Juni 2018 im Palazzo Italia in Berlin statt (Bild: Rat für Formgebung/Manuel Debus) Die German Brand Awards fanden am 21. Juni 2018 im Palazzo Italia in Berlin statt (Bild: Rat für Formgebung/Manuel Debus)

Bei den diesjährigen German Brand Awards am 21. Juni ging der Speichermedienhersteller Sonopress siegreich aus der Kategorie "Industry Excellence in Branding" hervor. Entgegengenommen wurde der Preis für erfolgreiche Markenführung von Sonopress-Geschäftsführer Sven Deutschmann "Diese Auszeichnung hat für uns vor allem aus drei Gründen einen ganz besonderen Stellenwert: Erstens konnten an dem Wettbewerb nur Unternehmen teilnehmen, die durch das German Brand Institute, seine Markenscouts und Expertengremien nominiert wurden, zweitens war die Jury in diesem Jahr wieder mit hochkarätigen Experten aus der Markenwirtschaft und Markenwissenschaft besetzt und drittens haben wir uns als 'Winner' in der Kategorie 'Consumer Electronics' durchgesetzt", so Deutschmann.Seit 2016 wird der German Brand Award jährlich vom Rat für Formgebung initiiert und in den drei Wettbewerbsklassen "Excellence in Branding", "Industry Excellence in Branding" sowie "Excellence in Brand Strategy, Management and Creation" von einer Fachjury vergeben. Über alle Kategorien verteilt zählte die Preisverleihung dieses Jahr mehr als 1250 Einreichungen.Zu den großen Gewinnern dieses Jahr zählt auch der Einzelhändler MediaMarkt, der für das Retail-Konzept "Hauptsache Spaß" in der Wettbewerbsklasse "Excellence in Brand Strategy, Management and Creation" in der Kategorie "Brand Innovation of the Year" gekürt wurde.

Quelle: GamesMarkt.de

