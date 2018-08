Solutions 2 Go verlängert bei Koch

Der kalifornische Zubehör- und Merchandise-Hersteller Solutions 2 Go verlängert seine Vertriebskooperation mit Koch Media . Die Vereinbarung umfasst den Vertrieb der Produkte in Deutschland, Österreich, der Schweiz sowie in Italien, Frankreich, Spanien, Großbritannien und den BeNeLux-Ländern.Durch das erneuerte Abkommen führt der Großhändler aus Planegg bei München eine Reihe von Produkten von Solutions 2 Go im Portfolio. Es übernimmt dabei nicht nur den Vertrieb der von Planet Entertainment entwickelten Titel "The Hunt: Championship Edition" und "The Strike: Championship Edition" (beide Nintendo Switch), sondern auch die passenden Hardware-Erweiterungen aus dem Hause Solutions 2 Go. Außerdem umfasst der Distributionsdeal das erfolgreiche "ARK"-Franchise. Die neuen Veröffentlichungen "ARK Park" (PlayStation 4), "ARK: Survival Evolved" (Nintendo Switch) sowie "PixArk" (PC, PS4, Xbox One) kommen ebenfalls über Koch in den europäischen Handel.

