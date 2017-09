Soedesco tauft "Real Farm Sim" neu

Die neue Landwirtschaftssimulation von Publisher Soedesco wird umbenannt. Wie der niederländische Publisher mitteilt, wird das Wort "Sim" aus dem Titel " Real Farm Sim " entfernt. Unter dem neuen Namen "Real Farm" kommt das Spiel dann am 20. Oktober für PlayStation 4, Xbox One und PC in den Handel. Weshalb sich der Publisher für die Umbenennung entschied, ist offiziell nicht bekannt. Möglicherweise musste man aus juristischen Gründen eine allzu große Ähnlichkeit mit dem " Landwirtschafts-Simulator " vermeiden, der auf Englisch als "Farming Simulator" vertrieben wird.Das Genre der Landwirschaftsgames ist weiter umkämpft. Neben Sodesco versucht sich auch Techland Publishung mit "Pure Farming" an einem thematisch ähnlichen Spiel. Koch Media brachte im letzten Jahr den " Farm-Experte 2016 " und UIG reichte " Die Landwirtschaft " als Beitrag zum Genre ein.

Quelle: GamesMarkt.de

