Soedesco steckt Claim im Farming-Sim-Bereich ab

Großansicht Soll dem "Landwirtschafts-Simulator" Konkurrenz machen: Soedescos "Real Farm Simulator" Soll dem "Landwirtschafts-Simulator" Konkurrenz machen: Soedescos "Real Farm Simulator"

Auf den ersten Blick ist es nur eine Spielankündigung: Der niederländische Publisher Soedesco, der in Deutschland über NBG vertreibt, hat für das vierte Quartal das Spiel "Real Farm Sim" als Box-Version für PC, PS4 und Xbox One angekündigt. Doch hinter der Ankündigung steckt noch mehr: Soedesco macht damit Ansprüche in einer durchaus lukrativen, aber auch hart umkämpften Nische geltend: den Farming-Simulatoren."Wir haben das große Interesse der Spieler an landwirtschaftlichen Simulationen wahrgenommen und bemerkt, dass der Markt zu wenig Neuentwicklung bietet. Das wollen wir mit "Real Farm Sim" ändern und den Spielgenuss mit Game-Mechaniken und -Grafiken der neusten Generation fördern. Das Spiel heißt nicht umsonst "Real Farm Sim", denn Fans des Genres werden darin echte Landwirtschaftserfahrungen sammeln können", so Hans van Brakel, Geschäftsführer von Soedesco.Freilich ohne sie zu nennen kritisiert van Brakel trotzdem vor allem die Platzhirschen in dem Segment: Die schweizerischen Entwickler von Giants Software und Publisher astragon, die seit Jahren mit dem "Landwirtschafts-Simulator" große Stückzahlen und gute Umsätze erwirtschaften. Dort wird man die Ankündigung Soedescos zumindest beobachten. Ob die Ankündigung allein für Unruhe sorgt, ist jedoch fraglich. In den vergangenen Jahren haben schon viele Unternehmen versucht in der Nische Fuß zu fassen, allen voran UIG, aber auch Koch Media.Am "Landwirtschafts-Simulator" vorbeigezogen ist bislang noch keiner der Konkurrenten. Soedesco hat den Zeitpunkt für den Angriff zumindest gut gewählt. Giants und astragon bedienen die PC sowie Heimkonsolen und Handhelds im jährlichen Wechsel. 2017 erscheinen deshalb nur die neuen Handheldversionen des "Landwirtschafts-Simulators". Den Kunden fehlt auf PC, PS4 und Xbox One somit der direkte Vergleich.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu aktuellen Produkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen