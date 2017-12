Social Media Week Hamburg gewinnt neue Locations hinzu

Großansicht Geht in die siebte Runde: die Social Media Week Hamburg (Bild: Screenshot, smwhh.org)

Vom 26. Februar bis zum 2. März 2018 findet die Social Media Week in Hamburg zum siebten Mal statt. Dafür konnten die Veranstalter der Agentur hi-life von Uriz von Oertzen zwei neue Austragungsgorte in der Museumsstraße in Altona gewinnen.

