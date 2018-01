Sneak Peek: Alicia Vikander als Lara Croft

In Roar Uthaugs hat Alicia Vikander die Rolle der Lara Croft übernommen, die im Original noch Angelina Jolie gespielt hatte.Sie spielt die Tochter eines exzentrischen Abenteurers, der spurlos verschwunden war, als sie noch ein Kind war. Jetzt, da sie erwachsen ist, fehlt ihr ein klares Lebensziel und sie schlägt sich als Fahrradkurierin mehr schlecht als recht durchs Leben. Sie lehnt es ab, den globalen Konzern ihres Vaters zu leiten und will auch nicht an dessen Tod glauben. Und auch wenn man Lara einreden will, sich mit der Realität abzufinden, so ist irgendetwas in ihr, das sie dazu treibt, die Wahrheit über den Verbleib ihres Vaters herauszufinden. Warner Bros. Pictures Germany startet "Tomb Raider" am 15. März in den deutschen Kinos und hat jetzt einen neuen Trailer veröffentlicht:

Quelle: Blickpunkt:Film

