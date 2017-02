Smedley entwickelt für Amazon

John Smedley baut derzeit für Amazon einen neuen Spieleentwickler in San Diego auf. Das berichtet das US-Magazin "GamesBeat", dem Smedley die Information offenbar per Mail bestätigte. Auf den offiziellen Kanälen hat Amazon selbst die Gründung noch nicht bestätigt. Smedley sagte "GamesBeat" zudem, dass ein Teil seiner ehemaligen Mitarbeiter von Pixelmage mit an Bord sein. Das Team habe derzeit 14 Mitarbeiter. Man sei aber weiter auf der Suche nach neuen Kollegen. Woran Smedley und sein Team arbeiten werden ist hingegen völlg offen.Smedley war maßgeblich an der Entwicklung von "EverQuest" beteiligt. Er gründete zudem den Entwickler Verant Interactive mit, der nach der Übernahme durch Sony Pictures in Sony Online Entertainment umbenannt wurde. Smedley leitete das Unternehmen, das unabhängig vom PlayStation-Geschäft Games vermarktete, bis zum erneuten Verkauf und der Umbenennung in Day Break Studios. Mitte 2015, ein halbes Jahr nach der Umbenennung, verließ er das Unternehmen und gründete Pixelmage.

Quelle: GamesMarkt.de

