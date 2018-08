Smartphone-Markt: Huawei überholt Apple

Huawei lieferte im zweiten Quartal des laufenden Jahres erstmals mehr Smartphones als Apple aus. Der chinesische Hersteller, dem auch die Marke Honor gehört, kommt im betrachteten Zeitraum auf 54,2 Millionen Geräte, ein Zuwachs von 41 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Apple konnte zwar ebenfalls mehr iPhones ausliefern als noch in Q2 2017 (+ 0,7 Prozent), kommt aber nur auf 41,3 Millionen. Damit muss der kalifornische Konzern sich in Sachen Quartalsauslieferung auf dem dritten Platz und erstmals hinter Huawei einsortieren. Die Zahlen basieren auf Hochrechnungen der Marktforschungsagentur IHS Markit.Huwai kommt damit auf 15,7 Prozent Marktanteil, Apple auf 12,0 Prozent. Unangefochtener Marktführer bleibt aber indes weiter Samsung mit einem Anteil von 20,6 Prozent. Die Südkoreaner lieferten im abgelaufenen Quartal 70,8 Millionen Smartphones aus. Das ist zwar ein Rückgang von 10,8 Prozent im Jahresvergleich, aber trotzdem noch der höchste Wert von allen Herstellern.Auf dem vierten Platz folgt Xiaomi, ebenfalls aus China, die im Jahresvergleich ein rasantes Wachstum von 45,6 Prozent vorlegten und 33,7 Millionen Geräten auslieferten.Auf Plattform-Ebene bedeutet das vor allem, dass Apple mit seinem hauseigenen iOS weiter an Boden verliert und Google sich mit Android weiter zum Defacto-Standard für Smartphone-Betriebssysteme entwickelt. Alle namhaften Hersteller abseits von Apple setzen auf die Google-Software für ihre Geräte.

Quelle: GamesMarkt.de

