Sky zeigt WM-Spiele in Ultra HD

25 Spiele der Fußball-WM in Russland (14. Juni bis 15. Juli) werden bei Sky Deutschland erstmals in Ultra HD zu sehen sein. Wie das Unternehmen jetzt mitteilt, habe man die entsprechenden exklusiven Rechte jetzt von SportA, der Sportrechteagentur von ARD und ZDF , erworben. Neben den Spielen der deutschen Nationalmannschaft sowie dem Eröffnungsspiel werden vier Achtelfinals, zwei Viertelfinals sowie beide Halbfinals, das Spiel um Platz drei und das Endspiel für alle Sky-Kunden, die den Sky+ Pro-Receiver nutzen und die technischen UHD-Empfangsvoraussetzungen erfüllen, in Ultra-HD-Qualität empfangbar sein. Holger Enßlin , Geschäftsführer Legal, Regulatory & Distribution bei Sky Deutschland: "Mit der erstmaligen und exklusiven Übertragung der FIFA WM 2018 in Ultra HD untermauert Sky Deutschland seine Rolle als Vorreiter und Innovationstreiber im deutschen Fernsehen. Wie bereits 2006 bei der erstmaligen Übertragung einer Weltmeisterschaft in HD kommen Sky Kunden auch dieses Mal als Erste in den Genuss der neuesten Technik und eines noch nie dagewesenen Seh-Erlebnisses. Die Ultra-HD-Übertragung von 25 Begegnungen aus Russland ist ein weiterer Meilenstein für die Verbreitung von Ultra-HD in Deutschland."

Quelle: Blickpunkt:Film

