Sky verabschiedet sich von 3D

Großansicht Lange wird es das 3D-Angebot von Sky nicht mehr geben (Bild: sky.de (Screenshot)) Lange wird es das 3D-Angebot von Sky nicht mehr geben (Bild: sky.de (Screenshot))

Bereits 2010 und damit sehr früh startete Sky seinen Sender Sky 3D, auf dem in der Regel jeden Abend zwei Programm-Highlights, seien es Filme oder Dokumentationen, sowie - zuletzt nur noch einmal im Monat - ausgewählte Fußball-Bundesliga-Partien in 3D gesendet wurden. Noch im Juni gab sich Sky im Rahmen einer Industrieumfrage zum Thema 3D im Magazin VideoMarkt "sehr zufrieden mit der Nutzung". Dies hat sich nun offenbar geändert, denn Sky wird nach einem Bericht von "dwdl.de" seinen 3D-Sender im nächsten Jahr einstellen. Man beobachte und analysiere kontinuierlich den Markt, um das Angebot im Sinne der Kunden zu optimieren, so ein Sprecher. Und die Präferenzen der Kunden gehen demnach ganz klar in Richtung Ultra-HD.In wenigen Wochen wird Sky mit seinem neuen UHD-Angebot an den Start gehen. Der Launch erfolgt parallel zur Auslieferung des neuen Sky+ Pro Receivers, der zudem HDR-fähig sein wird. Der Fokus liegt zu Beginn auf Fußball (Bundesliga und Champions League). Für die Zukunft stellt Sky weiteren Live-Sport wie die Formel 1 und auch Filme und Serien in UHD-Qualität in Aussicht.

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen