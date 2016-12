Singer singt für "Just Sing"

Großansicht Mike Singer wirbt für "Just Sing" Mike Singer wirbt für "Just Sing"

Kurz vor dem Weihnachtsfest pusht Ubisoft sein Karaoke-Spiel "Just Sing" mit einer Social-Media-Kampagne. Dabei arbeitet der Düsseldorfer Publisher mit dem Influencer und Nachwuchs-Künstler Mike Singer zusammen, der das Image eines deutschen Justin Biebers hat. Singer performt in dem Clip seine aktuelle Single "Karma" aus dem gleichnamigen Album, das in wenigen Wochen erscheint. Singer hat derzeit 350.000 Abonnenten auf YouTube und 1,1 Mio. Abonnenten auf Instagram.

Quelle: GamesMarkt.de

