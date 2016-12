Shopkick zieht sich aus Deutschland zurück

Großansicht Zieht sich offebar aus Deutschland zurück: das App-basierte Loyaltyprogramm Shopkick (Bild: Shopkick) Zieht sich offebar aus Deutschland zurück: das App-basierte Loyaltyprogramm Shopkick (Bild: Shopkick)

Erst vor gut zwei Jahren auf dem deutschen Markt gestartet, hat sich die standortbezogene Shopping-App Shopkick offenbar nicht bei den hiesigen Händlern durchsetzen können und wird sich künftig wieder auf ihren Heimatmarkt USA konzentrieren. Wie "Location Insider" meldet, habe man mit namhaften Partnern wie Media-Saturn Karstadt oder Thalia zwar mittlerweile 2,8 Mio. Nutzer gewinnen können, die Erwartungen seien offenbar aber nicht erfüllt worden. Zudem sei zuletzt Launchpartner Gravis ausgestiegen. Wie dessen Geschäftsführer Jan Sperlich gegenüber dem Fachdienst erklärte, habe man durch Shopkick zwar die Frequenz in den Läden steigern können, aber "messbar keine Konversion" erzielt.Das Loyaltyprogramm fußt auf Ultraschalltechnologie, die beim Betreten eines Partnergschäfts ein entsprechendes Signal an die Shopkick-App sendet. Die so gesammelten Bonuspunkte, "Kicks" genannt, können wiederum digital abgerufen und bei den Partnershops eingelöst werden.

Quelle: VideoMarkt

