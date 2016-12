"Shadow Tactics" sorgt für Furore

Der Entwickler Mimimi Productions aus München ist das deutsche Studio der Stunde. Die Bayern sorgen mit ihrem neuen PC-Titel " Shadow Tactics " für Furore. Das Taktik-Spiel, das von Daedalic gepublished wird, kommt auch auf dem internationalen Markt sehr gut an - für eine deutsche Produktion keinesfalls selbstverständlich.Reichweitenstarke englischsprachige Publikationen wie Rockpapershotgun oder Kotaku stellen "Shadow Tactics" ein hervorragendes Zeugnis aus. Auch die deutsche Fachpresse ist sehr angetan."'Shadow Tactics: Blades of the Shogun' hat mich komplett gefesselt. Ich habe mich ab der ersten Spielminute an die bis spät in die Nacht gespielten Missionen in 'Commandos' und 'Desperados' erinnert gefühlt, und auch 'Shadow Tactics' hat mir mehr als nur eine Stunde Schlaf geraubt", urteilt der Tester der GameStar und vergibt 86 Punkte. "'Commandos' trifft auf Ninjas - eine überraschend starke Mischung! 'Shadow Tactics' bringt nicht nur ein längst vergessenes Genre zurück, sondern macht seinem großen Vorbild auch alle Ehre", findet die PC Games und zückt 83 Prozent. "'Shadow Tactics' gehört zu den besten Spielen, die Fans der Echtzeit-Taktik momentan kaufen können", findet GIGA Games und vergibt 9 von 10 Punkten. Auf dem Aggregationsportal Metacritic steht "Shadow Tactics" im Moment bei 83 von 100 möglichen Punkten. Zum Vergleich: Ein hochgehandeltes Spiel wie "Call of Duty: Infinite Warfare" kommt hier nur auf 78 Punkte.Auch das Publikum goutiert "Shadow Tactics". Zwei Tage nach Release auf Steam findet sich das Spiel noch immer auf dem zweiten Platz der Top-Seller-Liste. 96 Prozent der User-Reviews beim Downloadstore sind positiver Natur. Mit "Shadow Tactics" scheint Mimimi Productions also einen echten Hit gelandet zu haben. Konsequenterweise gab's beim gestrigen Deutschen Entwicklerpreis 2016 auch die Auszeichnungen für "Bestes Game Design", "Bestes Studio" und "Bestes PC/Konsolen-Spiel" sowie den Hauptpreis "Bestes deutsches Spiel".Bisher ist "Shadow Tactics" nur für den PC erhältlich. Versionen für PS4 und Xbox sind aber bereits angekündigt und sollen Anfang 2017 folgen.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu aktuellen Produkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen