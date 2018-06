SGC: Thema Games wird für Industrie greifbarer

Die Serious Games Conference (SGC) gehört zu den fest etablierten Terminen im Branchenkalender. Und doch war gerade der Termin in diesem Jahr ein Novum. Mit der Verlegung der CeBIT in die Sommermonate standen auch die SGC-Organisatoren vor der Aufgabe, die Konferenz später als üblich zu organisieren. Und die haben sie mit Bravour gelöst.Mit Referenten wie Dr. Ed Doran (Microsoft Research Artificial Intelligence), Roberta Lucca (Bossa Studios), Prof. Georgios Yannakakis (University of Malta), Dr. Christian Thurau (Twenty Billion Neurons), Janette Kothe (Bosch Rexroth) oder Matthias Biniok (IBM) gelang es namhafte Experten zu gewinnen, die das diesjährige Thema exzellent aufbereiteten. Dies hieß "AI - Levelling Up to Intelligent Worlds"."Im Wandel der CEBIT ist die Serious Games Conference mit der elften Ausgabe eine feste Konstante. Auch, wenn das Thema Games für die Industrie greifbarer wird, ist KI ein nächster Schritt, der die Branche noch weiter beschäftigen wird", sagte nordmedia -Geschäftsführer Thomas Schäffer in seinem Grußwort.Und Staatssekretär Dr. Berend Lindner vom Niedersächsischen Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung, unterstrich wie wichtig eine Konferenz wie die SGC für Wirtschaft, Wissenschaft und Politik als Austauschplattform ist: "Es ist ein enormes Wachstums- und Innovationsfeld mit großem Potenzial. Die Digitalisierung stellt auch die Politik vor große Herausforderungen. Wir befinden uns in einem Epochenwechsel, der unglaublich schnell voranschreitet. Das verlangt eine ständige Neuorientierung."Moderiert wurde die SGC von Kathleen Schröter vom Fraunhofer Heinrich Hertz Institute.

