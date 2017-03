Serious Games Conference zeigt Stellenwert von Games für Industrie 4.0

Großansicht Thomas Schäffer von nordmedia (l.) und Felix Falk vom BIU nehmen Daniela Behrens, Staatssekretärin im Niedersächsischen Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, in ihre Mitte (Bild: nordmedia) Thomas Schäffer von nordmedia (l.) und Felix Falk vom BIU nehmen Daniela Behrens, Staatssekretärin im Niedersächsischen Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, in ihre Mitte (Bild: nordmedia)

Im Rahmen der CeBIT fand die zehnte Serious Games Conference statt und auch sie war ein voller Erfolg. Rund 350 Teilnehmer kamen zu der Konferenz, die von nordmedia im Auftrag des Niedersächsischen Wirtschaftsministeriums und in Partnerschaft mit dem BIU und der Deutschen Messe AG organisiert wird. Den Teilnehmern wurde ein spannendes Programm geboten, das vor allem unter dem Thema "Augmented und Mixed Reality" stand.Im Bundestagswahljahr bot die SGC aber auch eine Bühne für ein politisches Statement. Dies kam von Daniela Behrens, Staatssekretärin im Niedersächsischen Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr: "Jetzt, wo mit Industrie 4.0 die Digitalisierung mitten in der Wirtschaft angekommen ist, ergeben sich immer mehr Anwendungsmöglichkeiten und Projektchancen für interaktive Technologien in Unternehmen. Die Kenntnisse und Fähigkeiten der Games-Developer werden mehr denn je gebraucht."Eine Vorlage, die von den Organisatoren und Partnern gerne aufgegriffen wurde. "10 Jahre Serious Games Conference zeigen, dass nordmedia und der Partner BIU schon früh die Potenziale der Gamestechnologien für die Anwendung in Wirtschaft, Bildung und Wissenschaft erkannt haben", sagte nordmedia-Geschäftsführer Thomas Schäffer bei der Begrüßung der Gäste. Und Felix Falk, Geschäftsführer des BIU - Bundesverbands Interaktive Unterhaltungssoftware, ergänzte: "Mit der rasant zunehmenden Digitalisierung und der Vernetzung von Games mit anderen Wirtschaftsbereichen wird auch die Serious Games Conference als Leit-Konferenz für diesen Bereich immer wichtiger. Die Konferenz zeigt jedes Jahr aufs Neue die spannendsten Anwendungsbeispiele, vielversprechendsten Trends und neusten Marktchancen von Games-Technologien."

Quelle: GamesMarkt.de

