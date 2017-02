Serious Games Conference skizziert finales Programm

Nachdem im Januar bereits die ersten Sprecher der 10. Ausgabe der Serious Games Conference (SGC) feststanden , nennen Veranstalter nordmedia und der BIU das finale Programm. Für die Konferenz am 23. März, die in diesem Jahr unter dem Leitthema "Augmented und Mixed Reality" steht, erscheinen 16 Referenten, die in zehn Slots über die Chance und Risiken von AR und MR reden und diskutieren. Dabei geht es in den Vorträgen und Podiumsdiskusionen um Themen aus den Bereichen der Automobilbranche, Bildung und Medizin. Eingeleitet wird die SGC von Thomas Schäffer , Geschäftsführer nordmedia, Daniela Behrens, Staatssekretärin des niedersächsischen Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr und BIU Geschäftsführer Felix Falk "Die Serious Games Conference präsentiert zum zehnten Jubiläum mit Augmented und Mixed Reality ein Thema, das sowohl viele Industrien als auch die Gesellschaft gleichermaßen verändern wird", so Falk.Am Vorabend der Konferenz findet außerdem das Serious Games Network (SGN) statt. Dabei bietet die Veranstaltung eine optimale Gelegenheit für Vertreter von Wirtschaft und Wissenschaft mit den Entwicklern der Branche in Kontakt zu treten und sich auszutauschen. Die Teilnahme des SGN benötigt eine Einladung. Interessierte können dennoch versuchen einige wenige Restplätze für die Veranstaltung zu ergattern."Das Serious Games Network bietet allen Branchenakteuren sowie Gästen aus Politik und Wirtschaft eine hervorragende Möglichkeit, in einem exklusiven Rahmen in interessante Fachgespräche zu gehen, sich auszutauschen und kennenzulernen", sagt Thomas Schäffer. "Dieser Vorabend ist der ideale Auftakt zur Serious Games Conference."Das vollständige Konferenzprogramm, sowie Anmeldemöglichkeiten für die Serious Games Network gibt es auf www.seriousgamesconference.de

Quelle: GamesMarkt.de

