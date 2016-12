Serious Games Conference findet Thema

Am 23. März 2017 findet zum zehnten Mal in Folge wieder die Serious Games Conference (SGC) im Rahmen der CeBiT statt. Für die Jubiläumsausgabe der SGC legen die Organisatoren von nordmedia in Zusammenarbeit mit dem BIU den Fokus auf erweiterte virtuelle Realitäten. Unter dem Leitthema "Augmented und Mixed Reality: Das Zusammenspiel von digitalen und realen Welten" versprechen die Verantwortlichen Präsentationen, Podiumsgespräche und Diskussionen zur AR-Thematik. Damit schließt das Programm direkt an das letztjährige Motto "Virtual and other Realities" an."Wir freuen uns - mittlerweile im zehnten Jahr - die Serious Games Conference mit unseren starken Partnern durchführen zu können", so nordmedia Geschäftsführer Thomas Schäffer . "Die Jubiläumsveranstaltung wartet mit dem äußerst spannenden Fokus 'Augmented und Mixed Reality' auf, und widmet sich damit Anwendungen, die in unterschiedlichen Bereichen der Wissensvermittlung, Medizintechnik und nicht zuletzt der produzierenden Wirtschaft enorme Potentiale bereithalten.""Die Erweiterung der Realität durch virtuell-digitale Elemente eröffnet allen Bereichen unserer Wirtschaft Innovations- und Wachstumsschübe", sagt Dr. Maximilian Schenk , Geschäftsführer des BIU. "Die Markteinführung der ersten massentauglichen Generation von Virtual-Reality-Brillen im Jahr 2016 hat einmal mehr bewiesen, welche Innovationskraft die Games-Branche als Treiber neuer Technologien hat. Augmented und Mixed Reality sind der nächste logische Schritt."

