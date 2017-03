Sega-Tochter kauft Crytek das Studio in Sofia ab

Großansicht Jurgen Post, President and COO of SEGA Europe: der Kauf ist ein weiterer Schritt in die richtige Richtung Jurgen Post, President and COO of SEGA Europe: der Kauf ist ein weiterer Schritt in die richtige Richtung

Die rund 60 Mitarbeiter von Crytek Black Sea haben Gewissheit, was ihre Zukunft betrifft. Und die könnte durchaus rosig sein. Denn der traditionsreiche britische Spieleentwickler Creative Assembly hat das Studio übernommen und gliedert es als Creative Assembly Sofia in sein Developernetzwerk ein. Die Sega-Tochter Creative Assembly bezeichnete den Kauf als weiteren Wachstumsschritt. 2016 hatte Creative Assembly einen dritten Studio-Standort in Großbritannien eröffent und seine Mitarbeiterzahl nach eigenen Angaben um 37 Prozent auf über 500 erhöht.Aus deutscher Sicht ist der Verkauf nicht überraschend. Crytek hatte im Dezember 2016 angekündigt gesundschrumpfen zu wollen. Dabei wurde auch ganz offen kommuniziert, dass Crytek sein Engagement in den Studios in Budapest, Seoul, Shanghai, Istanbul und eben auch Sofia beenden will. Konkrete Maßnahmen nannten die Gebrüder Yerli damals nicht. Sie kündigten jedoch Pläne an, um die Arbeitsplätze an den betroffenen Standorten zu erhalten. Im Fall Crytek Black Sea haben sie jetzt also Wort gehalten. Und vieles spricht dafür, dass derzeit im Hintergrund auch für die anderen Standorte ähnliche Lösungen gesucht werden.

Quelle: GamesMarkt.de

