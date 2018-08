Sega America ernennt Ian Curran zum neuen Präsident und COO

Ian Curran ist ab sofort der neue Präsident und Chief Operating-Officer von Sega America . Diese Nachricht kommt nur wenige Wochen nach der Ernennung von Gary Dale bei Sega Europe Der Brite dürfte kein unbekanntes Gesicht in Deutschland sein. 13 Jahre lang arbeitete er für THQ, unter anderem als Vice President European Publishing , wobei er die Geschäfte der Niederlassungen in England, Frankreich und Deutschland überwachte sowie als Executive Vice President . Anschließend agierte er drei Jahre lang als CEO bei Gioteck bevor er nun die Position bei Sega America wahrnimmt, wo er auch im Vorstand des Tochterkonzerns und " Persona "-Entwicklers Atlus sitzen wird. Neben seiner Arbeit in den Staaten wird er auch in direktem Kontakt zu den Mitarbeitern in London stehen.Die vielen Änderungen in der Führungsetage hält Sega West CEO Tatsuyuki Miyazaki für unvermeidlich für das Wachstum der Firma. Auf diese Weise werden frischer Wind und neue Ideen in das Unternehmen gebracht. Unter der Amtszeit von Ian Currans Vorgänger John Cheng, der seit 2012 als COO tätig war, vollzog Sega America beispielsweise nicht nur einen Umzug von San Francisco nach Irvine und Burbank, sondern legte auch einen neuen Fokus auf PC-Spiele.

