"Sea of Thieves"-Einstand geglückt

Am 20. März erschien " Sea of Thieves " für Xbox One und PC. Es ist die erste große neue Eigenentwicklung von Rare, seit das britische Studio 2002 Teil von Microsoft wurde . Zumindest der Einstand für das Piratenspiel scheint geglückt: Laut Aussage von Publisher Microsoft ist es die am schnellsten verkaufte neue First-Party-Marke dieser Konsolengeneration und auf Windows 10. Konkrete Verkaufszahlen nennt der Plattformhalter nicht, aber seit Release soll die Community auf über zwei Millionen Spieler angewachsen sein.Die Popularität von "Sea of Thieves" spiegelt sich auch auf der Streaming-Plattform Twitch wider, wo bis dato über 100.000 Channels den Titel zeigten. Damit ist das Rare-Spiel aktuell unter den Top-5 der populärsten Produkte auf der Plattform.

Quelle: GamesMarkt.de

