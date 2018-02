"Sea of Thieves"-Bundle angekündigt

Am 20. März erscheint der Xbox-Exklusivtitel " Sea of Thieves ". Für Plattformhalter Microsoft einer der wichtigste Titel im Frühjahr. Daher legt das Unternehmen auch eine Bundle-Version mit dem Piratenspiel auf: Das "Xbox One S Sea of Thieves Bundle" erscheint zum Realease des Spiels Ende März für 299,99 Euro. Bestellungen nimmt Microsoft ab sofort entgegen.Das Bundle enthält eine Xbox One S mit einer Terabyte-Festplatte sowie einem Downloadcode für "Sea of Thieves". Außerdem liegen dem Lieferumfang noch zwei Gutscheine bei: Für eine einmonatige Mitgliedschaft bei Xbox Live Gold sowie einen Monat Zugang zum Xbox Game Pass."Sea of Thieves" ist ein MMO-Spiel mit Piraten-Setting, das vom hauseigenen Microsoft-Studio Rare entwickelt wurde. Zuletzt veranstalteten die Macher einige Beta-Phasen. Am 20. März ist der Release der finalen Version geplant.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu aktuellen Produkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen