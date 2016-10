Screen Actors Guild startet Streik bei Spielefirmen

Die Screen Actors Guild (SAG-AFTRA) hat zum Streik bei einer Reihe namhafter Spielefirmen aufgerufen. Konkret werden Activision Publishing, Blindlight, Corps of Discovery Films, Disney Character Voices, Electronic Arts Productions, Formosa Interactive, Insomniac Games, Interactive Associates, Take 2 Interactive Software, VoiceWorks Productions und WB Games bestreikt. Von dem Streik betroffen sind alle Projekte, die nach dem 17. Februar 2015 in Produktion gingen. Am 24. Oktober von 10.30 bis 12.30 Uhr organisiert SAG-AFTRA zudem eine Streikpostenkette vor den Büroräumen von Electronic Arts im kalifornische Playa Vista.Hintergrund des Streiks ist das offensichtliche Scheitern von Verhandlungen zwischen der Künstlergewerkschaft, die mehr als 150.000 Entertainment-Mitarbeiter inklusive der meisten bekannten Hollywood-Schauspieler vertritt, und der Interactive-Industrie. Die Verhandlungen über Rahmenbedingungen für die SAG-AFTRA-Mitglieder bei Spieleproduktionen begannen bereits Anfang Februar 2015. In fünf Verhandlungsrunden sei man nicht bzw. nur unwesentlich weiter gekommen, sagt die Gewerkschaft. Sie fordert unter anderem, Bonusvereinbarungen in die Verträge aufzunehmen, die Sonderzahlungen vorsehen, wenn ein Spiel mehr als zwei, vier, sechs oder acht Mio. Mal verkauft wird. Ähnlich gestaffelte Boni seien für Manager im Spielebusiness seit Jahren Alltag.Des weiteren fordern sie mehr Transparenz schon vor Vertragsunterzeichnung. Kein Schauspieler würde bei eine TV-Serie, einem Werbespot oder einem Film unterschreiben ohne vorher zu wissen, welche Rolle er spielt und wie diese Rolle in die Story integriert ist. Genau dies werde aber immer wieder von Spielefirmen verlangt. Und last but not least seien Mitarbeiter nicht ernst genommen worden. Laut SAG-AFTRA hätten die Firmen auf Bedenken über vernünftige Rahmenbedingungen bei Sprachaufnahmen reagiert indem sie anboten, mehr Tee und Wasser in die Sprecherkabinen zu stellen.Für Keythe Farley, Sprecher und Casting Director und Leiter des Interactive-Komitees bei der SAG-AFTRA, steht deshalb fest: "Die Zeit ist reif für einen neuen Vertrag für unsere Mitglieder."

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu den Märkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen