Schwingt sich Amazon zum Internetprovider auf?

Großansicht Tritt Amazon als Breitbandanbieter auf den Plan? Dazu bräuchte der US-Konzern Zugang zur Infrastruktur etablierter Provider, etwa der Telekom (Bild: Deutsche Telekom) Tritt Amazon als Breitbandanbieter auf den Plan? Dazu bräuchte der US-Konzern Zugang zur Infrastruktur etablierter Provider, etwa der Telekom (Bild: Deutsche Telekom)

Amazon lotet dem Vernehmen nach Möglichkeiten aus, in Europa auch als Internetprovider aufzutreten. Dies berichtet das US-Techportal " The Information " und beruft sich dabei auf eine mit entsprechenden Plänen vertraute Quelle. Im Bundle mit dem hauseigenen VoD-Angebot oder gar als Teil der Prime-Mitgliedschaft könnte der US-Konzern mit einem Breitbandangebot eine attraktive Alternative zu den Angeboten etablierter Provider schnüren, wird spekuliert. Als Testmarkt habe Amazon Großbritannien ins Auge gefasst, da dort im Gegensatz zu den USA Internet Service Provider verpflichtet sind, ihre Netze auch Dritten zur Verfügung zu stellen. Dieser Umstand trifft übrigens auch auf Deutschland zu. Amazon müsste sich, um zum Breitbandanbieter zu avancieren, also einen Infrastruktur-Partner suchen, etwa die Deutsche Telekom . Da diese bekanntlich mit Entertain ein ähnliches Angebot offeriert, stellt sich die spannende Frage, ob die kolportierten Pläne Amazons als Angriff auf die Telekom oder als Avance für eine etwaige Zusammenarbeit gelesen werden können.

Quelle: VideoMarkt

