Schwill wechselt zu den Rocket Beans

Matthias Schwill ist seit Mitte Mai der neue Chief Marketing Officer bei Rocket Beans TV . Schwill bringt langjährige Erfahrung als Produkt und Marketing Manager mit. Er wechselt nach drei Jahren bei den Goodgame Studios zu dem Hamburger Produktionshaus und Onlinesender. Bei Goodgame zeichnete er als Senior und Lead Produkt Manager verantwortlich. Davor arbeitet er als Produktmarketing Manager bei Innogames und war bei Gameforge als Brand Manager für das Spiel " Runes of Magic " im Einsatz."Ein mit Rocket Beans vergleichbares Projekt findet man aktuell nirgendwo anders, weder im Web noch im TV", sagt Schwill. "Die Herausforderung, eine Vermarktungsstrategie zu entwickeln, die diesen beiden Welten, den Partnern und nicht zuletzt der Community gerecht wird, war für mich ausschlaggebend, diesen spannenden Schritt zu gehen und ins Bohnen-Universum einzutauchen.""Matze wird als Chief Marketing Officer gemeinsam mit unserem Head of Marketing & PR Steffen Grziwa zukünftig all diese abgefahrenen Sachen machen, die laut Internet gut für Firmen sind", kommentiert Rocket-Beans-Gesellschafter Daniel Budiman . "Wir als Rocket Beans Entertainment GmbH freuen uns derbe, mit ihm eine höhere Schlagkraft in dieser Disziplin entwickeln zu können. Auch im Marketing Bereich werden wir mit seiner Expertise das tun, was wir seit Firmengründung ohnehin schon tun: Neue Spielregeln definieren."

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Personalien GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen