Schweizer Indies mit Chance IGF Award

Großansicht Traditionell werden die IGF Awards während der GDC vor den GDC Choice Awards verliehen. 2017 (Bild) wurde die Verleihung von Nina Freeman moderiert, selbst Gewinnern aus dem Vorjahr (Bild: IGF/UBM/Archivbild) Traditionell werden die IGF Awards während der GDC vor den GDC Choice Awards verliehen. 2017 (Bild) wurde die Verleihung von Nina Freeman moderiert, selbst Gewinnern aus dem Vorjahr (Bild: IGF/UBM/Archivbild)

Getting Over It with Bennett Foddy (Bennett Foddy)

Night in the Woods (Infinite Fall)

West of Loathing (Asymmetric Publications)

Into the Breach (Subset Games)

Heat Signature (Suspicious Developments)

Baba is You (Hempuli)

Night in the Woods (Infinite Fall)

Cuphead (StudioMDHR)

Echo (ULTRA ULTRA)

Luna (Funomena)

The Gardens Between (The Voxel Agents)

Chuchel (Amanita Design)

Tormentor X Punisher (e-studio)

Cuphead (StudioMDHR)

Vignettes (Skeleton Business)

Rain World (VIDEOCULT)

Uurnog Uurnlimited (Nifflas Games)

Celeste (Matt Makes Games)

Into the Breach (Subset Games)

Shenzhen I/O (Zachtronics)

Wilmot's Warehouse (Richard Hogg, Ricky Haggett, Eli Rainsberry)

Baba Is You (Hempuli)

Uurnog Uurnlimited (Nifflas Games)

Getting Over It with Bennett Foddy (Bennett Foddy)

Tacoma (Fullbright)

Attentat 1942 (Charles University and Czech Academy of Sciences)

Where the Water Tastes Like Wine (Dim Bulb Games)

Night in the Woods (Infinite Fall)

Butterfly Soup (Brianna Lei)

Tooth and Tail (Pocketwatch Games)

Getting Over It with Bennett Foddy (Bennett Foddy)

Tarotica Voo Doo (TPM.CO SOFT WORKS)

10 Mississippi (Karina Popp)

A Mortician's Tale (Laundry Bear Games)

Cosmic Top Secret (klassefilm)

Everything Is Going to Be OK (Nathalie Lawhead)

Baba Is You (Hempuli)

Kids (Playables)

IO Interloper (DANG!)

Don't Make Love (Maggese)

Penny Blue Finds a Clue (DigiPen Team Cactus Curse)

We Were Here (Total Mayhem Games)

Baba Is You (Hempuli)

Guardian of the Gears (DigiPen Team Studio 76)

Als Teil der Game Developer Conference ist das Independent Games Festival einer der ältesten und renommiertesten Indie-Wettbewerbe der Spielewelt. Am 21. März werden bereits zum 20. Mal die IGF-Trophäen verliehen. 50.000 Dollar winken den Gewinnern insgesamt, 30.000 Dollar erhält allein der Sieger der Hauptkategorie, den seit 2001 genannten "Seumas McNally Grand Prize". Für diesen sind in diesem Jahr einige der Top-Favoriten nominiert: "Getting Over It with Bennett Foddy" (Bennett Foddy), "Night in the Woods" (Infinite Fall), "West of Loathing" (Asymetric Publications), "Into the Breach" (Subset Games), "Heat Signature" (Suspicious Developments) und "Baba is You" (Hempuli). Andere vielversprechende Produktionen schafften es in dieser Kategorie lediglich unter die "Honorable Mentions", allen voran "Cuphead" von StudioMDHR und "Tacoma" von den "Gone Home"-Machern von Fullbright. Beide sind jedoch in anderen Kategorien nominiert.Insgesamt hat die Jury bei ihren Finalisten einmal mehr ein Händchen für eine international ausgewogene Mischung an Indie-Entwicklern bewiesen. Auch zahlreiche europäische Teams haben die Chance auf einen Award. Aus dem deutschsprachigen Raum ist vor allem das schweizerische Team von klassefilm zu nennen, das für sein Werk "Cosmic Top Secret" in der Kategorie Nuovo Award nominiert wurde. Zudem gab es zwei "Honorable Mention" für klassefilm, eine in der Kategorie "Excellence in Narrative" und eine in der Hauptkategorie. Deutsche Entwickler sind hingegen nicht unter den Finalisten zu finden.

Quelle: GamesMarkt.de

