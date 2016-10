Schweiz will Jugendmedienschutz stärken

Alterskennzeichnung und die Zugangskontrolle im Kino sowie die Abgabekontrolle bei Filmen und Computerspielen auf Trägermedien sind in den meisten Kantonen der Schweiz nicht gesetzlich geregelt. Die Schweizer Regierung möchte dies nun ändern. Wie aus einer Mitteilung des Bundesrats hervorgeht, wurde das Eidgenössische Departement des Innern damit beauftragt, bis Ende 2017 ein Gesetz auszuarbeiten, das Alterskennzeichnungen und Abgabebeschränkungen für Videos und Games landesweit einheitlich regelt. Zwar hätten die Branchenverbände selbst Regeln für die angeschlossenen Unternehmen erlassen, diese wiesen aber insbesondere bei Kontrolle und Sanktionierung Defizite auf, heißt es weiter.Auf nationaler Ebene soll daher ein rechtlich verbindlicher Rahmen für die Regelungen der Branchen, zum Beispiel durch Ausweiskontrollen, geschaffen werden. Der Bund werde dabei steuernde und überwachende Funktionen übernehmen, während die Branchenverbände und Kantone für die konkrete Umsetzung des Jugendmedienschutzes zuständig seien.Zudem solle die Frage geklärt werden, wie der Jugendschutz im Internet gesetzlich geregelt werden soll. Dabei will sich die Schweizer Regierung an den Plänen der EU, die Videoplattformen entsprechend stärker zu regulieren, orientieren.

Quelle: VideoMarkt

