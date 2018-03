Schweiz fördert Games und neues Square-Enix-Studio

DasParlament, der, erkennt dasan und will die Industrie künftig besser. Das Eidgenössische Departement des Innern (EDI) erklärt: "Als digitale Kulturgüter sind Games Träger neuer Formen des kreativen und des technologischen Schaffens. Sie verfügen über ein grosses Innovationspotenzial, sowohl in kultureller als auch in wirtschaftlicher Hinsicht. Zurschlägt der Bundesrat Massnahmen vor, mit denen die qualitative und quantitative Entwicklung des Bereichs in der Schweiz verbessert und langfristig ausgerichtet werden kann. " | Quelle: edi.ch gründet ein neues Entwicklerstudio in Tokio. Die neue Niederlassung hört auf den Namenund soll für den Publisher an verschiedenen AAA-Produktionen beteiligt sein. Die Leitung von Luminous übernimmt Hajime Tabata, der bereits als Game-Director für "Final Fantasy 15" verantwortlich war. | Quelle: Square Enix Der Battle-Royal-Shooter "" ist eines der. Wie Ryan Wyatt, der Head of YouTube Gaming via Twitter mitteilt, erreichte der Live-Stream eines "Fortnite"-Turniers auf der Video-Plattform über. Das ist neuer Rekord für einen einzigen Live-Gaming-Stream. "Fortnite" hält außerdem den YouTube-Rekord für die meisten hochgeladenen Videos in einem einzelnen Monat. | Quelle: twitter.com/Fwiz

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu den Märkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen